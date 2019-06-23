Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T00:48Z
https://ria.ru/20190623/1555824233.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155581/64/1555816418_0:97:2000:1222_1036x0_80_0_0_56bd7b91a76ffba5438e044a8888625d.jpg
РИА Новости

Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием

00:48
3788
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Акция протеста в Тбилиси завершилась мирным шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта". Участники начали расходиться по центральным улицам, исполняя патриотические песни, их контролируют наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты дошли от здания парламента до офиса правящей партии с транспарантами, на которых были написаны их три главных требования к властям: отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение задержанных в четверг демонстрантов на акции протеста у здания парламента.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Ожидается, что акция возобновится в воскресенье у здания парламента.
Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержаны.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2270021
Обсудить 2
Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
РИА
Новости
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Газовое оборудование в Львовской области Украины
В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Лента
новостей
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Грузинский бизнесмен пообещал оплатить чартеры туристам с Украины
Самолет авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ*
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
02:48У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:47Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне
02:37Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
02:27СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
02:11Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
01:50В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
01:42Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
01:31Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
01:21В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
01:19Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
01:14В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
01:12Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
01:09Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
01:03Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
00:55Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
00:48Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
00:44Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
00:30Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
00:28В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ*
Лента новостейМолния