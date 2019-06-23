Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019

ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Акция протеста в Тбилиси завершилась мирным шествием к офису правящей партии "Грузинская мечта". Участники начали расходиться по центральным улицам, исполняя патриотические песни, их контролируют наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты дошли от здания парламента до офиса правящей партии с транспарантами, на которых были написаны их три главных требования к властям: отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение задержанных в четверг демонстрантов на акции протеста у здания парламента.

Ожидается, что акция возобновится в воскресенье у здания парламента.