Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T00:44Z
https://ria.ru/20190623/1555824208.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152272/15/1522721589_0:193:3686:2266_1036x0_80_0_0_9eeefde8ebdeaaa4a68edbf69276c1dd.jpg
РИА Новости

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ

00:44
565
© AFP 2019 / Anthony Wallace, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2019 / Anthony Wallace, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, передает агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, прочитав письмо президента США, северокорейский лидер "с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание".
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
30 сентября 2018, 05:23
Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"
"Ким Чен Ын заявил, что он всерьез рассмотрит интересное содержание (письма - ред.)", - говорится в сообщении.
442001
Обсудить 0
Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11 человек
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Газовое оборудование в Львовской области Украины
В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Продюсер Бари Алибасов
Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
02:48У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:47Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне
02:37Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
02:27СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
02:11Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
01:50В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
01:42Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
01:31Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
01:21В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
01:19Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
01:14В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
01:12Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
01:09Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
01:03Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
00:55Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
00:48Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
00:44Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
00:30Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
00:28В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ*
Лента новостейМолния