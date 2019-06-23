Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, передает агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, прочитав письмо президента США, северокорейский лидер "с удовлетворением заявил, что письмо имеет отличное содержание".
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"Ким Чен Ын заявил, что он всерьез рассмотрит интересное содержание (письма - ред.)", - говорится в сообщении.