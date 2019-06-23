Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T01:34Z
https://ria.ru/20190623/1555819249.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155581/94/1555819497_0:18:2902:1650_1036x0_80_0_0_fe339eb9913788a3107dde3289f52b51.jpg
РИА Новости
Культура

Фронтмен Radiohead объявлил дату выхода нового альбома и фильма

01:34
78
© AP Photo / Owen Sweeney/InvisionТом Йорк из группы Radiohead во время сольного выступления
Том Йорк из группы Radiohead во время сольного выступления
© AP Photo / Owen Sweeney/Invision
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Radiohead Том Йорк объявил, что в один и тот же день он выпустит новый сольный альбом ANIMA и одноименный короткометражный фильм, сообщает The Guardian.
Фильм, созданный Йорком и режиссером Полом Томасом Андерсеном, основывается на трех треках из нового альбома. "Визуальная пьеса" выйдет на Netflix.
Тизер трейлера разместили на YouTube-канале. Американские и российские зрители смогут посмотреть ANIMA в нескольких кинотеатрах.
Выход нового альбома и картины состоится 27 июня.
С 19 июля альбом ANIMA можно будет приобрести на CD или виниле, который выпустят ограниченным тиражом.
Концерт группы Radiohead. Архивное фото
12 июня, 03:27
Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
000000
КультураМузыкаНовости культурыRadioheadNetflix
Рекомендуем
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
РИА
Новости
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
В Бразилии огромный горбатый кит выпрыгнул из воды и напугал спортсменок
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Лента
новостей
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже госнаград
Актриса Деми Мур. 2013 год
Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли
Минприроды назвало десять регионов-аутсайдеров мусорной реформы
Михаил Саакашвили
Саакашвили призвал сократить Раду
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Грузинский бизнесмен пообещал оплатить чартеры туристам с Украины
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
МИД Польши поддержал протестующих в Грузии
Оператор прокомментировал жалобу омича Путину на рост цен за вывоз мусора
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Эксперт оценил шансы восстановления доверия российских туристов к Грузии
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Ветеринары обеспокоены состоянием белой медведицы, пойманной в Норильске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
02:48У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:47Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне
02:37Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
02:27СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
02:11Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
01:50В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
01:42Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
01:31Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
01:21В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
01:19Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
01:14В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
01:12Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
01:09Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
01:03Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
00:55Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
00:48Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
00:44Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
00:30Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
00:28В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ*
Лента новостейМолния