Фронтмен Radiohead объявлил дату выхода нового альбома и фильма

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Radiohead Том Йорк объявил, что в один и тот же день он выпустит новый сольный альбом ANIMA и одноименный короткометражный фильм, сообщает The Guardian.
Фильм, созданный Йорком и режиссером Полом Томасом Андерсеном, основывается на трех треках из нового альбома. "Визуальная пьеса" выйдет на Netflix.
Тизер трейлера разместили на YouTube-канале. Американские и российские зрители смогут посмотреть ANIMA в нескольких кинотеатрах.
Выход нового альбома и картины состоится 27 июня.
С 19 июля альбом ANIMA можно будет приобрести на CD или виниле, который выпустят ограниченным тиражом.