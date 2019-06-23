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РИА Новости
Культура

Палочки наголо - "Гарри Поттер" борется с Pokémon Go

Вчера, 08:12
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© Фото : "Каро-Премьер"Кадр из фильма "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2"
Кадр из фильма Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2
© Фото : "Каро-Премьер"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новая игра дополненной реальности "Гарри Поттер: Wizards Unite" не смогла пока стать такой же популярной, как ее предшественник – Pokémon Go, сообщает THR.
В течение первых суток после выхода "Гарри Поттер: Wizards Unite" игру скачали почти 500 тысяч человек, а прибыль разработчиков составила примерно 400 тысяч долларов.
Хотя игра основана на локациях из фильмов о Гарри Поттере, у нее не получилось даже приблизиться к своему предшественнику – Pokémon Go. Искать покемонов оказалось интереснее.
После запуска 6 июля 2016 года, Pokémon Go в первые сутки установили на свои гаджеты более 7,5 миллионов человек, что сразу принесло создателям игры 2 миллиона долларов.
Pokémon Go продолжает завоевывать медиа-платформы и три года спустя. За все время ее существования прибыль составила более 2 миллиардов долларов.
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