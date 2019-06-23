Палочки наголо - "Гарри Поттер" борется с Pokémon Go

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новая игра дополненной реальности "Гарри Поттер: Wizards Unite" не смогла пока стать такой же популярной, как ее предшественник – Pokémon Go, Новая игра дополненной реальности "Гарри Поттер: Wizards Unite" не смогла пока стать такой же популярной, как ее предшественник – Pokémon Go, сообщает THR.

В течение первых суток после выхода "Гарри Поттер: Wizards Unite" игру скачали почти 500 тысяч человек, а прибыль разработчиков составила примерно 400 тысяч долларов.

Хотя игра основана на локациях из фильмов о Гарри Поттере, у нее не получилось даже приблизиться к своему предшественнику – Pokémon Go. Искать покемонов оказалось интереснее.

После запуска 6 июля 2016 года, Pokémon Go в первые сутки установили на свои гаджеты более 7,5 миллионов человек, что сразу принесло создателям игры 2 миллиона долларов.