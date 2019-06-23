Акула-убийца из фильма "Челюсти" снова жива

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Музее движущихся изображений (Academy Museum of Motion Pictures) отреставрировали единственно сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из фильма Стивена Спилберга "Челюсти", - THR. В Музее движущихся изображений (Academy Museum of Motion Pictures) отреставрировали единственно сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из фильма Стивена Спилберга "Челюсти" сообщает THR.

"Как раз к 44-й годовщине выхода на экран "Челюстей" (1975) мы объявляем о том, что Брюс восстановлен! Мастера по спецэффектам и команда музея полностью преобразили этого подводного гиганта", - написали представители музея в Твиттере.

Just in time for the 44th anniversary of #Jaws (1975)...🦈

An update on Bruce the shark's restoration! Special effects legend @G_Nicotero, his studio KNB EFX, and the #AcademyMuseum conservation team have fully transformed this undersea giant.

Photos by Greg Nicotero. pic.twitter.com/np2SEzPkld — Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) 20 июня 2019 г.

В музее добавили, что им осталось вставить Брюсу глаза и зубы. Однако увидеть огромную акулу удастся не ранее 2020 года, так как сейчас музей закрыт.

"Пока мы находимся в процессе выдачи разрешений, и мы выберем оптимальный момент для официального открытия", - сказал представитель музея.