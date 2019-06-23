Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T00:34Z
https://ria.ru/20190623/1555812087.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/63292/33/632923302_0:81:1017:653_1036x0_80_0_0_049ff25ac378a0e59af0f9778c73289b.jpg
РИА Новости
Культура

Акула-убийца из фильма "Челюсти" снова жива

00:34
1204
© Фото : Universal Фрагмент съемок фильма "Челюсти" (Jaws) 1975
Фрагмент съемок фильма Челюсти (Jaws) 1975
© Фото : Universal
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Музее движущихся изображений (Academy Museum of Motion Pictures) отреставрировали единственно сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из фильма Стивена Спилберга "Челюсти", - сообщает THR.
"Как раз к 44-й годовщине выхода на экран "Челюстей" (1975) мы объявляем о том, что Брюс восстановлен! Мастера по спецэффектам и команда музея полностью преобразили этого подводного гиганта", - написали представители музея в Твиттере.
В музее добавили, что им осталось вставить Брюсу глаза и зубы. Однако увидеть огромную акулу удастся не ранее 2020 года, так как сейчас музей закрыт.
"Пока мы находимся в процессе выдачи разрешений, и мы выберем оптимальный момент для официального открытия", - сказал представитель музея.
Брюс - единственная сохранившаяся акула-реквизит из фильма ужасов Стивена Спилберга 1975 года о хищнике, который терроризировал побережье Новой Англии. В 2016 году акулу, которая долго валялась на свалке в студии, передали в музей вместе с другой кучей реквизита.
Актиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы
20 июня, 22:11
На съемках фильма с Энн Хэтэуэй мужчину ранили ножом
310001
КультураКино и сериалыНовости культурыUniversal StudiosСтивен Спилберг
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
Саакашвили призвал сократить Раду
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
В Бразилии огромный горбатый кит выпрыгнул из воды и напугал спортсменок
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале
Сын Натальи Водяновой принял участие в модном показе
Лента
новостей
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Ветеринары обеспокоены состоянием белой медведицы, пойманной в Норильске
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Игорь Коломойский
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Два грузинских кафе повысили цены для россиян
Отдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
02:48У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:47Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне
02:37Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
02:27СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
02:11Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
01:50В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
01:42Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
01:31Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
01:21В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
01:19Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
01:14В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
01:12Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
01:09Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
01:03Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
00:55Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
00:48Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
00:44Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
00:30Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
00:28В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ*
Лента новостейМолния