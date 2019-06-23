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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные морские курорты России для отдыха в июле и августе

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае стали самыми популярными морскими курортами для отдыха в высокий сезон у самостоятельных туристов, сообщает Tvil.ru.
Сервис выяснил, какие российские города выбирают путешественники для проведения отпуска на море в июле и августе. Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.
Дешевле всего проживание в высокий сезон обойдется в Анапе (2,4 тысячи рублей в сутки) и Евпатории (2,5 тысячи рублей), дороже всего — в Ялте (3,6 тысячи рублей в день).
В июле и августе туристы в среднем проводят на море по десять суток. Самый длительный летний отдых в высокий сезон на черноморских курортах бронируют в Евпатории (в среднем 12 дней) и Анапе (11 дней).
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
19 июня, 06:12
Определены самые популярные курорты на Азовском море
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