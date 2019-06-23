Названы самые популярные морские курорты России для отдыха в июле и августе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае стали самыми популярными морскими курортами для отдыха в высокий сезон у самостоятельных туристов, сообщает Tvil.ru.

Сервис выяснил, какие российские города выбирают путешественники для проведения отпуска на море в июле и августе. Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.

Дешевле всего проживание в высокий сезон обойдется в Анапе (2,4 тысячи рублей в сутки) и Евпатории (2,5 тысячи рублей), дороже всего — в Ялте (3,6 тысячи рублей в день).