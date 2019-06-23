В Бразилии огромный горбатый кит выпрыгнул из воды и напугал спортсменок

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Бразилии массивный тридцатитонный горбатый кит выпрыгнул из воды и совершил сальто рядом со спортсменками, которые занимались греблей на каноэ, В Бразилии массивный тридцатитонный горбатый кит выпрыгнул из воды и совершил сальто рядом со спортсменками, которые занимались греблей на каноэ, сообщает Daily Mail.

Видеозапись была сделана гребцами, которые занимались у пляжа Барринья в Барра-да-Тижука на западе Рио-де-Жанейро.

Сначала спортсмены заметили хвост кита над водой, затем морское существо, длиной более 16 метров, выпрыгнуло из воды.

Марселе Каррочино, президенту клуба гребцов, которая была ближе всех к животному, кто-то даже крикнул: "Убирайся! Будьте осторожны, потому что он может упасть на вас".