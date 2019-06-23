Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T00:09Z
https://ria.ru/20190623/1555804496.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152348/06/1523480602_0:108:2462:1493_1036x0_80_0_0_bdcf038c11497943973181248877de31.jpg
РИА Новости
Туризм

В Бразилии огромный горбатый кит выпрыгнул из воды и напугал спортсменок

00:09
488
© Фото : Public domainГорбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
© Фото : Public domain
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Бразилии массивный тридцатитонный горбатый кит выпрыгнул из воды и совершил сальто рядом со спортсменками, которые занимались греблей на каноэ, сообщает Daily Mail.
Видеозапись была сделана гребцами, которые занимались у пляжа Барринья в Барра-да-Тижука на западе Рио-де-Жанейро.
Сначала спортсмены заметили хвост кита над водой, затем морское существо, длиной более 16 метров, выпрыгнуло из воды.
Марселе Каррочино, президенту клуба гребцов, которая была ближе всех к животному, кто-то даже крикнул: "Убирайся! Будьте осторожны, потому что он может упасть на вас".
В соцсетях Марсела написала, что для нее было честью наблюдать за прыжком горбатого кита так близко.
Горбатый кит выпрыгивает на поверхность Тихого океана в Национальном парке Урамба, Колумбия. 12 августа 2018 года
16 мая, 01:39
В США сняли на видео прыжок огромного горбатого кита
100000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмБразилия
Рекомендуем
Фрагмент съемок фильма Челюсти (Jaws) 1975
Акула-убийца из фильма "Челюсти" снова жива
РИА
Новости
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале
Сын Натальи Водяновой принял участие в модном показе
Михаил Саакашвили
Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
Морская черепаха плавает с дайвером
В Турции для дайверов планируют затопить самолет и танки
Лента
новостей
В Тверской области катер врезался в берег
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Михаил Саакашвили
Саакашвили призвал сократить Раду
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
Грузинский бизнесмен пообещал оплатить чартеры туристам с Украины
Церемония захоронения останков солдат в деревне Логвино
В Новгородской и Тверской областях предали земле останки летчиков
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Том Йорк из группы Radiohead во время сольного выступления
Фронтмен Radiohead объявлил дату выхода нового альбома и фильма
Боец в маске под флагом Палестины
США обнародовали план по "процветанию" Палестины
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В "Росэлектронике" рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией
03:02Минтранс России озвучил сумму грузинских долгов
02:48У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:47Критики отметили "русскость" постановки оперы "Борис Годунов" в Лондоне
02:37Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
02:27СМИ: Saudia прекратит полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом
02:11Грузинские отельеры обсудят запрет на полеты в Россию
01:50В Georgian Airways заявили об отсутствии задолженности перед Россией
01:42Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
01:31Сын Бари Алибасова прояснил планы на квартиру отца
01:21В "Укртрансгазе" сообщили о критическом дефиците газа
01:19Помпео не доверяет карте полета американского дрона, опубликованной Зарифом
01:14В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
01:12Госсекретарь США пообещал усиливать экономическое давление на Иран
01:09Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами, пишут СМИ
01:03Источник назвал дату запуска первого корабля Crew Dragon с экипажем к МКС
00:55Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости
00:48Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием
00:44Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
00:30Туристы и журналисты из России не подвергались опасности, заявил МИД Грузии
Лента новостейМолния