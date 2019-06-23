На Камчатке рассказали, как дешевле всего путешествовать по полуострову

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кроноцкий заповедник Кроноцкий заповедник опубликовал советы для туристов, как сэкономить в путешествии на Камчатку.

"Покупать авиабилеты на Камчатку лучше за несколько месяцев до поездки: летом возникает ажиотаж, и тариф "Эконом" часто исчезает как вид", - предупреждают сотрудники заповедника.

Это же касается и жилья. "Уже весной крупные туроператоры бронируют лучшие отели и базы отдыха на весь летний сезон, поэтому чем раньше вы сделаете бронь, тем больше шансов жить в хорошем месте за меньшие деньги", - поясняют специалисты.

Также сотрудники заповедника советуют пользоваться на Камчатке общественным транспортом: "Аренда высокопроходимой техники – джипов и "вахтовок" – актуальна для поездок по бездорожью, а от столицы Камчатского края до поселков можно добраться на недорогих регулярных автобусах"

Кроме того, вместо покупки дорогого снаряжения можно взять его напрокат. Аренда "на месте" выгодна еще и тем, что позволит избежать перевеса багажа и спасет от лишних трат в аэропорту.

Еще один совет: путешествовать группой, так как самые дорогие поездки – одиночные. Разделить расходы на жилье, транспорт или гида можно и с попутчиками, которые встретятся уже на Камчатке.

Местные жители подскажут, где недорого расположиться, что посмотреть, как проехать и где есть.