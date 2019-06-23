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РИА Новости
Туризм

На Камчатке рассказали, как дешевле всего путешествовать по полуострову

Вчера, 22:31
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТуристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки"
Туристы купаются в Таловских термальных источниках в природном парке Вулканы Камчатки
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал советы для туристов, как сэкономить в путешествии на Камчатку.
"Покупать авиабилеты на Камчатку лучше за несколько месяцев до поездки: летом возникает ажиотаж, и тариф "Эконом" часто исчезает как вид", - предупреждают сотрудники заповедника.
Это же касается и жилья. "Уже весной крупные туроператоры бронируют лучшие отели и базы отдыха на весь летний сезон, поэтому чем раньше вы сделаете бронь, тем больше шансов жить в хорошем месте за меньшие деньги", - поясняют специалисты.
Также сотрудники заповедника советуют пользоваться на Камчатке общественным транспортом: "Аренда высокопроходимой техники – джипов и "вахтовок" – актуальна для поездок по бездорожью, а от столицы Камчатского края до поселков можно добраться на недорогих регулярных автобусах"
Кроме того, вместо покупки дорогого снаряжения можно взять его напрокат. Аренда "на месте" выгодна еще и тем, что позволит избежать перевеса багажа и спасет от лишних трат в аэропорту.
Еще один совет: путешествовать группой, так как самые дорогие поездки – одиночные. Разделить расходы на жилье, транспорт или гида можно и с попутчиками, которые встретятся уже на Камчатке.
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