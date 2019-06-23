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РИА Новости

В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем

Вчера, 08:00
82960
© Фото из личного архива школьницы Татьяны АпаликовойТаня Апаликова
Таня Апаликова
© Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Татьяна Апаликова — единственная выпускница на всю Ершовскую среднюю школу Усть-Илимского района Иркутской области. В конце мая девушка в одиночку отметила последний звонок: сама ставила танцевальный номер, развешивала шары и плакаты, украшала кабинет. Зрителями были учителя и родители. На днях Тане вручат аттестат, но выпускной вечер проводить ей не с кем. Каково выпускаться из школы в одиночестве — в материале РИА Новости.

Школа как центр села

Татьяна Апаликова с рождения живет в Ершово. Поселок небольшой, когда-то здесь был леспромхоз, сюда отправляли заключенных на валку леса. В 2005-м леспромхоз закрылся, а следом уехали почти все, кто зарабатывал на жизнь таежным промыслом. Сейчас численность населения — около 800 человек.
"В Ершово жизнь идет размеренно, своим чередом. Я никогда не хотела отсюда уезжать раньше времени, мне здесь нравится. Да и другие жители свой поселок очень любят — у нас даже есть фан-клуб в соцсетях", — рассказывает Татьяна.
По ее словам, работы здесь практически нет. К слову, школа-сад — своего рода градообразующее предприятие в Ершово. Даже родители выпускницы работают тут же. Когда Таня была совсем маленькой, ее мать ушла из семьи и уехала. Дочка осталась жить с отцом и его новой женой. "Она мне как мама. Работают вместе: папа — разнорабочим, а мачеха — поваром", — объясняет выпускница.
© Фото из личного архива школьницы Татьяны АпаликовойВыпускница сама придумала программу, была и артистом и ведущим
Выпускница сама придумала программу, была и артистом и ведущим
© Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой
Выпускница сама придумала программу, была и артистом и ведущим
Школьников в поселке тоже каждый год все меньше. Если класс укомплектован пятью учениками, — уже хорошо, можно сказать, большая группа собралась, говорит Таня.
"Раньше в классы то и дело приходили новенькие, потом так же быстро уходили. Но после девятого класса почти все одноклассники забрали документы и разъехались. Кто в райцентр, кто в другие города. Осталось три девочки. А в начале десятого подружки по семейным обстоятельствам тоже были вынуждены уйти. Так и получилось, что этот год я ходила на занятия в одиночестве. В такие моменты понимаешь всю ценность общения: когда хотя бы один человек сидит за соседней партой, можно обратиться за советом или просто перекинуться парой фраз", — делится подробностями девушка.
Сейчас в школе у Тани сверстников нет: даже в десятый класс в этом учебном году никто не перешел.

"Все педагоги, по сути, занимались со мной репетиторством. Спуску не давали — нагрузка была такая же, как и в обычном классе, только все внимание обращено на меня. Но есть и минус — уже не получится полениться и, например, не сделать домашку. Да и списать контрольную работу не у кого. Каждый урок ты готовишься, потому что знаешь: тебя спросят. А кого еще?" — смеется выпускница.

Педагогов, впрочем, тоже не хватает. К примеру, учитель физики ездит за 120 километров из Усть-Илимска два раза в неделю. Средний возраст учителей — 50-55 лет. И замены им нет. Но, несмотря на это, школу закрывать не собираются. Наоборот, недавно вставили пластиковые окна, подлатали спортивный зал, сделали теплый туалет — помогли спонсоры.
"Да и если оптимизировать школу, что останется? До соседнего поселка ехать 44 километра по грунтовой дороге, детей туда отправлять весьма проблематично, — рассуждает Татьяна. — В других школах примерно такая же ситуация: где по двое, где по трое одиннадцатиклассников. На ЕГЭ всех школьников Усть-Илимского района, это четыре села, увезли в одну школу. Так мы даже один класс не заполнили".

Сам себе режиссер

Апаликова твердо решила: последний звонок отпразднует как положено. Окончание школы — важное событие в жизни, игнорировать его нельзя. И стала готовиться загодя.
Тане помогли ее творческие навыки — последние несколько лет она занимается русскими народными танцами, принимает участие во всех культурных мероприятиях поселка. Сама написала себе сценарий праздника. Гвоздем концерта была она же — выучила стихи, поставила танец. И декоратором тоже выступила Таня, правда, к оформлению зала подключились дети помладше, а стенгазету помогла нарисовать классный руководитель.

"Чтобы на сцене я не стояла в гордом одиночестве, со мной были выпускники из девятого класса. Среди гостей — родители, учителя, а еще приехали мои бывшие одноклассники. Они все живут в других городах, но меня не поздравить не могли. В общем, праздник все же удался", — подчеркивает Апаликова.

А потом пришел через экзаменов — ЕГЭ. Татьяна хочет стать психологом, собирается подавать документы в Братский государственный университет. На момент публикации были известны не все результаты ее экзаменов. Однако она уверена, что сдала все отлично. "Я твердая хорошистка, поэтому даже не переживаю. Для школы я большая гордость", — не скромничает девушка.

Ни рассвета, ни фейерверка

Единственное и самое большое разочарование для Татьяны — нет выпускного вечера. Если последний звонок она организовала себе сама, то закатить банкет в столовой по случаю выпускного — уже выше ее сил.
Сходить с семьей в ресторан тоже не получится: в Ершово нет развлекательных заведений. А выехать в район проблематично — машины у Апаликовых нет, а автобусы ходят только по четвергам.
© Фото из личного архива школьницы Татьяны АпаликовойТаня участвует во всех мероприятиях школы
Таня участвует во всех мероприятиях школы
© Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой
Таня участвует во всех мероприятиях школы
"Опять же, покупать платье, туфли, ленту, делать макияж, прическу — эти деньги я бы лучше сэкономила. Да и одной праздновать грустно. Я хорошо знаю все эти традиции у выпускников, но мне не суждено их испытать на себе. Хотя, может, оно и к лучшему. Иногда говорят, что празднование выпускного — деньги на ветер", — не по-детски рассуждает будущая студентка.
Когда нарядно одетым и счастливым выпускникам по всей стране торжественно вручат аттестаты, Таня Апаликова проведет день дома, за рядовыми бытовыми хлопотами. Но она очень надеется, что еще наверстает упущенное, когда поступит в институт.
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Обсудить 41
МоскваИркутская областьУсть-ИлимскОбщество
Популярные комментарии
Выпускной - деньги на ветер. Умная девочка! Удачи тебе, Таня)))
23 июня, 08:45
sxfripper
9900012
Наличие или отсутствие выпускного загула, так же как наличие или отсутствие свадебного гульбана, на последующую жизнь человека не влияет от слова никак. Разве что деньги те можно потратить на что-то более полезное.
23 июня, 08:55
CCicicipi
8100023
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