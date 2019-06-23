В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Татьяна Апаликова — единственная выпускница на всю Ершовскую среднюю школу Усть-Илимского района Иркутской области. В конце мая девушка в одиночку отметила последний звонок: сама ставила танцевальный номер, развешивала шары и плакаты, украшала кабинет. Зрителями были учителя и родители. На днях Тане вручат аттестат, но выпускной вечер проводить ей не с кем. Каково выпускаться из школы в одиночестве — в материале РИА Новости.

Школа как центр села

Татьяна Апаликова с рождения живет в Ершово. Поселок небольшой, когда-то здесь был леспромхоз, сюда отправляли заключенных на валку леса. В 2005-м леспромхоз закрылся, а следом уехали почти все, кто зарабатывал на жизнь таежным промыслом. Сейчас численность населения — около 800 человек.

"В Ершово жизнь идет размеренно, своим чередом. Я никогда не хотела отсюда уезжать раньше времени, мне здесь нравится. Да и другие жители свой поселок очень любят — у нас даже есть фан-клуб в соцсетях", — рассказывает Татьяна.

По ее словам, работы здесь практически нет. К слову, школа-сад — своего рода градообразующее предприятие в Ершово. Даже родители выпускницы работают тут же. Когда Таня была совсем маленькой, ее мать ушла из семьи и уехала. Дочка осталась жить с отцом и его новой женой. "Она мне как мама. Работают вместе: папа — разнорабочим, а мачеха — поваром", — объясняет выпускница.

© Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой Выпускница сама придумала программу, была и артистом и ведущим © Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой Выпускница сама придумала программу, была и артистом и ведущим

Школьников в поселке тоже каждый год все меньше. Если класс укомплектован пятью учениками, — уже хорошо, можно сказать, большая группа собралась, говорит Таня.

"Раньше в классы то и дело приходили новенькие, потом так же быстро уходили. Но после девятого класса почти все одноклассники забрали документы и разъехались. Кто в райцентр, кто в другие города. Осталось три девочки. А в начале десятого подружки по семейным обстоятельствам тоже были вынуждены уйти. Так и получилось, что этот год я ходила на занятия в одиночестве. В такие моменты понимаешь всю ценность общения: когда хотя бы один человек сидит за соседней партой, можно обратиться за советом или просто перекинуться парой фраз", — делится подробностями девушка.

Сейчас в школе у Тани сверстников нет: даже в десятый класс в этом учебном году никто не перешел.

"Все педагоги, по сути, занимались со мной репетиторством. Спуску не давали — нагрузка была такая же, как и в обычном классе, только все внимание обращено на меня. Но есть и минус — уже не получится полениться и, например, не сделать домашку. Да и списать контрольную работу не у кого. Каждый урок ты готовишься, потому что знаешь: тебя спросят. А кого еще?" — смеется выпускница.

Педагогов, впрочем, тоже не хватает. К примеру, учитель физики ездит за 120 километров из Усть-Илимска два раза в неделю. Средний возраст учителей — 50-55 лет. И замены им нет. Но, несмотря на это, школу закрывать не собираются. Наоборот, недавно вставили пластиковые окна, подлатали спортивный зал, сделали теплый туалет — помогли спонсоры.

"Да и если оптимизировать школу, что останется? До соседнего поселка ехать 44 километра по грунтовой дороге, детей туда отправлять весьма проблематично, — рассуждает Татьяна. — В других школах примерно такая же ситуация: где по двое, где по трое одиннадцатиклассников. На ЕГЭ всех школьников Усть-Илимского района, это четыре села, увезли в одну школу. Так мы даже один класс не заполнили".

Сам себе режиссер

Апаликова твердо решила: последний звонок отпразднует как положено. Окончание школы — важное событие в жизни, игнорировать его нельзя. И стала готовиться загодя.

Тане помогли ее творческие навыки — последние несколько лет она занимается русскими народными танцами, принимает участие во всех культурных мероприятиях поселка. Сама написала себе сценарий праздника. Гвоздем концерта была она же — выучила стихи, поставила танец. И декоратором тоже выступила Таня, правда, к оформлению зала подключились дети помладше, а стенгазету помогла нарисовать классный руководитель.

"Чтобы на сцене я не стояла в гордом одиночестве, со мной были выпускники из девятого класса. Среди гостей — родители, учителя, а еще приехали мои бывшие одноклассники. Они все живут в других городах, но меня не поздравить не могли. В общем, праздник все же удался", — подчеркивает Апаликова.

А потом пришел через экзаменов — ЕГЭ. Татьяна хочет стать психологом, собирается подавать документы в Братский государственный университет. На момент публикации были известны не все результаты ее экзаменов. Однако она уверена, что сдала все отлично. "Я твердая хорошистка, поэтому даже не переживаю. Для школы я большая гордость", — не скромничает девушка.

Ни рассвета, ни фейерверка

Единственное и самое большое разочарование для Татьяны — нет выпускного вечера. Если последний звонок она организовала себе сама, то закатить банкет в столовой по случаю выпускного — уже выше ее сил.

Сходить с семьей в ресторан тоже не получится: в Ершово нет развлекательных заведений. А выехать в район проблематично — машины у Апаликовых нет, а автобусы ходят только по четвергам.

© Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой Таня участвует во всех мероприятиях школы © Фото из личного архива школьницы Татьяны Апаликовой Таня участвует во всех мероприятиях школы

"Опять же, покупать платье, туфли, ленту, делать макияж, прическу — эти деньги я бы лучше сэкономила. Да и одной праздновать грустно. Я хорошо знаю все эти традиции у выпускников, но мне не суждено их испытать на себе. Хотя, может, оно и к лучшему. Иногда говорят, что празднование выпускного — деньги на ветер", — не по-детски рассуждает будущая студентка.