"Жену свою продай, а не меня!" Чем Зеленский так разозлил украинок

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины Владимир Зеленский назвал красоту украинских женщин брендом страны. И получил волну возмущения — украинки отказались считать себя торговой маркой. Но отчасти нервная реакция была вызвана и тем, что секс-туризм на Украине действительно процветает.

"Украинки начнут раздеваться — красота"

"В Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", — сказал Зеленский в ходе своего визита во Францию.

Вроде бы вполне стандартная фраза вызвала резко негативную реакцию. Заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко посчитала слова Зеленского отвратительными. И высказала мнение, что украинские женщины не дадут спуску главе государства за сомнительный комплимент. "Сексизм, примитивизм. На это должна быть честная реакция женщин — кандидаток из списка "Слуги народа" (партии Зеленского. — Прим. ред.), если они действительно "новые лица" и имеют принципы, в том числе в отношении равенства и достоинства", — написала Геращенко.

Простые украинки использовали лексику посильнее парламентской. "Жену свою продай, а не меня!", "Женщины вам не товар! Назвали бы вы свою мать брендом? Сестру? Жену? Дочь?" — возмущались они в соцсетях. Разошлось фото жены Зеленского Елены с пририсованной на груди табличкой "Туристический бренд". Стоит отметить, что супруга президента в каком-то смысле действительно может стать брендом — она очень достойно держится в роли первой леди.

Но волну возмущения в соцсетях было не остановить. Некая Ярина Дегтяр, например, предложила: "Давайте расскажем уважаемому преЗЕденту, какой именно бренд: Украина — одна из самых популярных стран для секс-туризма и одна из основных стран — поставщиков в торговле женщинами и детьми в Европе с целью сексуальной эксплуатации".

А работающая гидом в украинской столице Ольга Топальская отметила: "Периодически приходится объяснять туристам, приезжающим в Киев явно не для того, чтобы любоваться Софийским собором или гулять по Андреевскому спуску, — я не предоставляю услуги такого характера. Ты работаешь, стараешься достойно представить свою страну. А теперь этот новоизбранный едет во Францию и говорит об украинских женщинах как о туристическом бренде", — не скрывает негодования Ольга.

К слову, Зеленский — не первый лидер Украины, умудрившийся ненароком обидеть соотечественниц. Восемь лет назад Виктор Янукович так же, как и Зеленский, находясь в Европе, завлекал в страну иностранных туристов, рекламируя красивых девушек.

"Для того чтобы "включить" Украину, достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту — это чудесно", — блистал красноречием Янукович. Легко он тогда тоже не отделался.

Ехала работать — попала в рабство

Трафик живого товара в другие страны — давняя проблема страны. На днях в Испании полиция задержала двух граждан Украины. По версии правоохранительных органов, совместно с испанскими сообщниками они поставляли в провинцию Бургос секс-рабынь.

Схема была такова: организаторы бизнеса предлагали украинским девушкам работу официантками в Европе. Дорогу в Испанию обещали оплатить, но после того, как женщина прибывала на место, от нее немедленно требовали тысячу евро. Если таких денег не было на руках, ей приходилось "отрабатывать долг" в развлекательном клубе.

Полицейские освободили одиннадцать женщин, обнаружили крупные суммы наличными и бухгалтерию "фирмы". Задержанным были предъявлены обвинения в торговле людьми, преступлениях против иностранцев и против прав трудящихся. Через это "агентство по трудоустройству" с 2015 года прошло более двухсот женщин — в основном украинки.

И такие новости давно стали рутиной. В начале 2019-го Министерство внутренних дел Украины сухим языком протокола информировало о задержании "злоумышленников, которые обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле путем обмана загоняли жертв в долговую кабалу для дальнейшей сексуальной эксплуатации".

В 2016 году посол доброй воли ЮНЕСКО Янина Соколова оценивала число граждан Украины, попавших в рабство и подвергающихся сексуальной эксплуатации, в 160 тысяч. Она высказала предположение, что 95 процентов объявлений о заработке за границей — "торговля людьми под видом предложения обычной работы".

При этом Соколова не снимает доли ответственности с тех, кто становится жертвами работорговцев. "Агентства по трудоустройству обещают устроить за границей в так называемые танцевальные клубы, а на самом деле потом эти женщины танцуют не на сцене, а в постели. Конечно, сразу никто в рабство вас не втягивает, — признала посол доброй воли. Но, по ее предположению, "любая украинка, которая соглашается на подобную работу, найденную по объявлению в метро, в автобусе, не исключает, что это может быть рабство".

Сотрудник одного из украинских "брачных агентств" так описывает некоторых клиентов: "Чаще всего это 60-70-летние дедуганы. Такой человек мог бы приехать в Одессу и просто так. Но если он потратит на 400 долларов больше, его встретят одна или две симпатичные девушки, он с ними погуляет у моря, угостит их и заново почувствует себя мужиком. Потом он может приехать еще несколько раз, обычно раз в полгода".

Другое агентство соблазняло самих украинок: "Ежедневно несколько мужчин-иностранцев одновременно находятся в нашем городе в поиске своей второй половинки. Именно с такими мужчинами мы предлагаем вам встретиться".

Обидный имидж

На скандал вокруг фразы Зеленского повлияла и мода, считает бывший депутат Одесского горсовета, политический эмигрант с Украины Александр Васильев. "Западные тренды так или иначе срисовываются на Украине. И если несколько лет назад такая фраза президента, сказанная в ходе визита в другую страну, оценивалась бы нейтрально, то сейчас она считается недопустимой. Модные тенденции политкорректности, которые поддерживаются и самим Зеленским, косвенно ударили по нему", — говорит собеседник РИА Новости.

С другой стороны, объясняет Васильев, своим высказыванием Зеленский попал в болевую точку украинского общества. "Тема секс-туризма для Украины даже не болезненная — больная, актуальная. Такой "бизнес" типичен для обедневшего общества, его главными центрами — это не секрет ни для кого — являются Киев и Одесса, просто в силу того, что туда удобно добраться. Главные клиенты — граждане из стран Ближнего Востока. И всему этому сопутствуют жуткие слухи, что в страну стекаются извращенцы всех мастей, которые именно на Украине стремятся реализовать свои уголовно наказуемые склонности. То есть что нельзя в мире — можно на Украине".

Эти слухи не подкреплены фактами, но ложатся на благодатную почву — чувство унижения из-за того, что страна известна как государство секс-туризма, заключает Васильев.

Другой собеседник РИА Новости, служащий в одном из силовых ведомств Украины, обеспечивал крышу "агентству знакомств" в Харькове. Свое имя он по понятным причинам просит не называть. "Все очень просто: есть сайт, клиенты могут посмотреть на девушек. Многие приезжают сюда из Европы, Израиля, Турции, арабских стран. Часто выбирают понравившуюся им девушку и увозят к себе на длительный срок. Им дешевле оплатить ей перелет, чем пользоваться услугами профессионалки у себя на родине", — рассказывает силовик.

У девушек при этом возникали проблемы с законом в странах, куда их вывозили клиенты. "Пограничники и полицейские быстро понимают, что красавица часто ездит в их страну не достопримечательности смотреть. И ей закрывают въезд. А бывает, и клиент ее сдает сам. Меня как представителя "службы безопасности" просили разрулить такой вопрос: дедушка из Израиля кинул девушку, не заплатил. А что мы можем сделать? Угрожать ему? Обжаловать действия в полиции? Но там не дураки сидят, понимают, зачем она к ним приезжала. Так что красавица просто начинает ездить в другую страну. Поэтому на слова Зели (Зеленского. — Прим. ред.) многие обиделись. Ну неприятно же признавать, что в стране с разрушенной экономикой женщины стали экспортным товаром", — говорит собеседник РИА Новости.