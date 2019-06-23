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РИА Новости

Процедура выборов мэра Стамбула

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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
© РИА Новости / Антон Денисов
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В соответствии с Конституцией Турции (1982), выборы в стране проводятся на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.
Выбор глав местных администраций проводится каждые пять лет.
В случае войны или с целью совмещения местных выборов со всеобщими день выборов глав местных администраций может быть перенесен на срок до одного года.
Выборы проводятся под общим руководством и контролем Верховного избирательного совета.
Принимать участие в голосовании и быть избранными могут граждане Турции, достигшие 18 лет.
Участвовать в выборах не могут солдаты и офицеры действительной службы, военные курсанты, арестованные и осужденные, содержащиеся в местах заключения.
В выборах могут принимать участие как кандидаты от политических партий, так и самовыдвиженцы.
Независимые кандидаты должны подать документы и заявку на участие в выборах не позднее, чем за 30 дней до голосования.
Окружные избирательные комиссии регистрируют кандидатов и составляют список, после официальной публикации которого никто из внесенных в него лиц не может отказаться от участия в выборах.
Агитация начинается за 10 дней до даты голосования и заканчивается за день до даты проведения выборов.
За 21 день до дня голосования всем избирателям по почте отправляются информационные листы с информацией о дате, времени и месте голосования. Место голосования можно также узнать на сайте Верховного избирательного совета.
Избиратели голосуют на участках, расположенных по месту жительства.
В день голосования закрываются развлекательные центры, запрещается продавать алкогольные напитки и носить оружие. На территории избирательного участка запрещено производить видео- или фотосъемку, а также использовать мобильные телефоны.
Голосование начинается в 08.00 и заканчивается в 17.00.
На выборах мэра используются бюллетени с водяными знаками.
Избиратель предоставляет члену избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность, и получает бюллетень для голосования, штамп и конверт, проходит в специально оборудованную кабину и ставит печать возле имени выбранного кандидата. Заполненный бюллетень помещается в конверт и опускается в избирательную урну.
Избиратели, не имеющие возможности присутствовать на голосовании из-за болезни или инвалидности, имеют право голосовать при помощи переносной избирательной урны по адресу регистрации.
Избиратели, имеющие инвалидность, не занесенную в реестр, должны заранее заполнить бланк заявления об инвалидности и передать его в избирательную комиссию по месту жительства. В списке избирателей такие лица будут отмечены специальным знаком.
Безграмотные избиратели при голосовании должны самостоятельно указать имя кандидата или название партии, за которую хотели бы отдать голос.
Беременные, пожилые люди, пациенты, инвалиды, а также сопровождающие их лица имеют право голосовать без очереди.
Бюллетень считается недействительным, если документ остался незаполненным, содержит лишние надписи, был порван и т.д.
Избранным считается кандидат, получивший большее число голосов.
Результаты выборов публикуются Верховным избирательным советом в официальном бюллетене.
При несоблюдении членами избирательных комиссий правил или при неверном подсчете голосов, результаты выборов могут быть отменены. В этом случае проводится повторное голосование, в котором принимают участие те же кандидаты, вне зависимости от количества полученных голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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