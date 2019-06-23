Биография Анны Ахматовой

Со стороны матери Инны Стоговой Анна состояла в отдаленном родстве с Анной Буниной – русской поэтессой. Своим предком по материнской линии Ахматова считала ордынского хана Ахмата, от имени которого и образовала впоследствии свой псевдоним.

Детство и юность будущая поэтесса провела в Павловске, Царском Селе, Евпатории и Киеве. В мае 1907 года она окончила киевскую Фундуклеевскую гимназию. С 1908 года по 1909 год училась на юридическом факультете Киевских высших женских курсов.

В 1910 году Анна вышла замуж за поэта Николая Гумилева (1886-1921), в 1912 году у нее родился сын Лев Гумилев (1912-1992), ставший впоследствии известным историком и этнографом.

Первые известные стихи поэтессы относятся к 1904 году, с 1911 года она начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях под псевдонимом Ахматова, в 1920 году ставшим ее официальной фамилией.

В 1911 году Ахматова вошла в творческую группировку "Цех поэтов", из которой весной 1912 года выделилась группа акмеистов, проповедующих возврат к естественности материального мира, к первозданным чувствам.

В 1912 году вышел ее первый сборник "Вечер", стихи которого послужили одной из основ для создания теории акмеизма. Одно из наиболее запоминающихся стихотворений сборника – "Сероглазый король" (1910).

Разлука с любимым, счастье "любовной пытки", скоротечность светлых минут – основная тематика последующих сборников поэтессы – "Четки" (1914) и "Белая стая" (1917).

Февральскую революцию 1917 года Ахматова восприняла как великое потрясение, Октябрьскую революцию – как кровавую смуту и гибель культуры.

В августе 1918 года был официально оформлен развод поэтессы с Гумилевым, в декабре она вышла замуж за востоковеда, поэта и переводчика Владимира Шилейко (1891-1930).

В 1920 году Ахматова стала членом петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, с 1921 года работала переводчицей в издательстве "Всемирная литература".

В конце 1921 года, когда были разрешены частные издательства, в "Алконосте" и "Петрополисе" вышли три книги Ахматовой: сборники "Подорожник" и "Anno Domini MCMXXI", поэма "У самого моря". В 1923 году пять книг стихотворений были изданы в виде трехтомника.

В 1924 году в первом номере журнала "Русский современник" были опубликованы стихотворения Ахматовой "И праведник шел за посланником Бога..." и "И месяц, скучая в облачной мгле...", послужившие одной из причин закрытия журнала. Книги поэтессы были изъяты из массовых библиотек, ее стихотворения почти перестали печатать. Не были изданы сборники стихов, подготовленные Ахматовой в 1924-1926 годах и в середине 1930-х годов.

В 1929 году Ахматова вышла из Всероссийского союза писателей в знак протеста против травли писателей Евгения Замятина и Бориса Пильняка.

В 1934 году не вступила в образованный Союз писателей СССР и оказалась за пределами официальной советской литературы. В 1924-1939 годах, когда ее стихи не печатали, Ахматова добывала средства к существованию продажей личного архива и переводами, занималась исследованием творчества Александра Пушкина. В 1933 году в ее переводе вышли "Письма" художника Питера Пауля Рубенса, ее имя значится в числе участников издания "Рукописи А.С. Пушкина" (1939).

В 1935 году были арестованы Лев Гумилев и третий муж Ахматовой – историк искусства, художественный критик Николай Пунин (1888-1953), освобожденные вскоре после ходатайства поэтессы к Иосифу Сталину.

В 1938 году Лев Гумилев вновь был арестован, а в 1939 году в ленинградском НКВД было заведено "Дело оперативной разработки на Анну Ахматову", где политическая позиция поэтессы характеризовалась как "скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения". В конце 1930-х годов Ахматова, опасаясь слежки и обысков, стихи не записывала и вела замкнутый образ жизни. В это же время создавалась поэма "Реквием", ставшая памятником жертвам сталинских репрессий и опубликованная лишь в 1988 году.

К концу 1939 года отношение государственной власти к Ахматовой изменилось – ей предложили подготовить к публикации книги для двух издательств.

В январе 1940 года поэтессу приняли в Союз писателей, в том же году журналы "Ленинград", "Звезда" и "Литературный современник" стали печатать ее стихи, в издательстве "Советский писатель" вышел сборник ее стихотворений "Из шести книг", выдвинутый на Сталинскую премию.

В сентябре 1940 года книга была осуждена специальным постановлением ЦК ВКП(б) на основании докладной записки управляющего делами ЦК об отсутствии в книге связи с советской действительностью и проповеди в ней религии. В дальнейшем все книги Ахматовой, публиковавшиеся в СССР, выходили с цензурными изъятиями и исправлениями, связанными с религиозными темами и образами.

В годы Великой Отечественной войны Ахматова была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Москву, в 1941-1944 годах вместе с семьей Лидии Чуковской жила в эвакуации в Ташкенте, где написала много патриотических стихов – "Мужество", "Вражье знамя...", "Клятва" и др.

В 1943 году в Ташкенте вышла книга Ахматовой "Избранное: Стихи". Стихи поэтессы печатались в журналах "Знамя", "Звезда", "Ленинград", "Красноармеец".

В августе 1946 года было принято постановление ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград", направленное против Анны Ахматовой. Ее обвиняли в том, что поэзия, "пропитанная духом пессимизма и упадничества", "буржуазно-аристократическим эстетством" и декадентством, вредит делу воспитания молодежи и не может быть терпима в советской литературе.

Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг "Стихотворения (1909-1945)" и "Избранные стихи" были уничтожены.

В 1949 году были вновь арестованы Лев Гумилев и Пунин, с которым Ахматова рассталась перед войной. Чтобы смягчить участь близких, поэтесса в 1949-1952 годах написала несколько стихотворений, прославляющих Сталина и Советское государство.

С начала 1950-х годов Ахматова работала над переводами стихов Рабиндраната Тагора, Косты Хетагурова, Яна Райниса и других поэтов.

После смерти Сталина стихотворения Ахматовой стали появляться в печати. В 1958 году и в 1961 году вышли ее книги стихов, в 1965 году – сборник "Бег времени". За пределами СССР были изданы поэма "Реквием" (1963), "Сочинения" в трех томах (1965).

Итоговым произведением поэтессы стала "Поэма без героя", опубликованная в 1989 году.

В 1962 годe Нобелевский Комитет выдвинул Анну Ахматову на Нобелевскую премию . В 1964 году поэтесса была удостоена итальянской премии "Этна-Таормина", в 1965 году – степени доктора Оксфордского университета. Ахматова также была награждена медалью "За оборону Ленинграда" (1943).

5 марта 1966 года Анна Ахматова скончалась в санатории "Подмосковье" в Домодедово Московской области.

Ее тело было отправлено в Ленинград (Санкт-Петербург). Похоронена в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.

В 1967 году на могиле Ахматовой был установлен памятник по проекту Александра Игнатьева и Всеволода Смирнова.

В 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы, в Санкт-Петербурге в южном флигеле Фонтанного дома был открыт литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой.

Весной 2006 года в саду Фонтанного дома был установлен памятник поэтессе. В декабре того же года в северной столице был открыт памятник Ахматовой на Воскресенской набережной (бывшей набережной Робеспьера) напротив тюрьмы "Кресты", где в годы сталинских репрессий находился сын Ахматовой Лев Гумилев. Памятники поэтессе были также сооружены во дворе филологического факультета Санкт-петербургского государственного университета и перед школой в саду на улице Восстания

В Москве памятник Анне Ахматовой был установлен в ноябре 2000 года во дворе дома на Большой Ордынке, где поэтесса в 1938-1966 годах жила у своих друзей Ардовых.