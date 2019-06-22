В Пензенской области три человека погибли в ДТП

ПЕНЗА, 22 июн - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
ДТП произошло в 16.30 мск на 661-м километре трассы М-5 "Урал" в Бессоновском районе Пензенской области.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Datsun on-DO, Lexus, Toyota RAV4, ВАЗ-2112 и Volvo. В результате происшествия 38-летний водитель автомобиля Datsun и его пассажир, а также пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончались на месте, 21-летняя водитель автомобиля Toyota и шестилетний пассажир автомобиля Datsun доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
ГИБДД по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.