Участники акции в Тбилиси начали шествие в сторону офиса правящей партии

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Участники акции, начавшейся у здания парламента в субботу в Тбилиси, начали шествие в сторону офиса правящей партии, передает с места события корреспондент РИА Новости.

Грузию на этой неделе захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Руководитель неправительственной организации "Центр демократического аудита", бывший международный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Армаз Ахвледиани заявил, что акции протеста в Тбилиси не прекратятся, пока не будут выполнены требования граждан по отставке министра внутренних дел.

Участники акции дали правительству время до 14.00 для выполнениях всех условий. В противном случае они продолжат акции перед парламентом.