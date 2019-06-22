Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11 человек

Легкий двухмоторный самолет для занятий скайдайвингом упал после взлета в пятницу на границе аэродрома. Ранее сообщались, что погибли три клиента и шесть сотрудников компании парашютного центра. Кем были еще две жертвы катастрофы, не уточняется.