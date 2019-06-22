Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11 человек

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Число жертв катастрофы двухмоторного самолета на Гавайях возросло с девяти до 11 человек, сообщает в субботу телеканал Hawaii News Now со ссылкой на представителя Федерального управления гражданской авиации США.
Легкий двухмоторный самолет для занятий скайдайвингом упал после взлета в пятницу на границе аэродрома. Ранее сообщались, что погибли три клиента и шесть сотрудников компании парашютного центра. Кем были еще две жертвы катастрофы, не уточняется.
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Катастрофа стала одной из крупнейших в истории воздушных инцидентов с гражданскими самолетами на Гавайях. Подобный случай, когда погибли 11 человек, произошел в 1981 году, когда аналогичный двухмоторный самолет Beechcraft разбился в порту Перл-Харбор.