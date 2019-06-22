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РИА Новости

Трамп перенес масштабную депортацию нелегальных мигрантов

Вчера, 23:26
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о переносе на две недели начала процесса массовой депортации нелегальных мигрантов, которая должна была начаться в субботу.
"По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных мигрантов (депортацию) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться и выработать решение проблем с убежищами и лазейками на южной границе. Если нет, депортация начнется!" - написал он в субботу в своем Twitter.
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Ранее Трамп обещал, что это коснется "миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты".
Под данным газеты Washington Post, операция пройдет в 10 крупных городах США, включая Хьюстон, Чикаго, Майами и Лос-Анджелес, и затронет 2 тысячи семей, которые получили приказы о депортации.
В рамках операции планируется использование гостиничных номеров в качестве площадок для временного размещения родителей и детей, пока все члены семьи не будут собраны вместе и подготовлены к депортации, писало издание.
При этом отмечалось, что сотрудники иммиграционной таможенной полиции располагают ограниченными сведениями о местонахождении получивших приказы о депортации семей, за исключением их последних известных адресов.
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