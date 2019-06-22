В Китае число жертв землетрясения возросло до 16 человек

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв землетрясения, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, возросло до 16, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Шестнадцать человек получили ранения по состоянию на 0.30 воскресенья (19.30 мск субботы) после того, как землетрясение магнитудой 5,4 произошло в уезде Гун городского округа Ибинь в провинции Сычуань на юго-западе Китая", - сообщает агентство.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.