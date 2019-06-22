Грузинский бизнесмен пообещал оплатить чартеры туристам с Украины

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава TBC Holding Мамука Хазарадзе пообещал оплатить чартерные рейсы для украинских туристов.

Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. В указе президента отмечается, что это временные меры, принятые для обеспечения безопасности российских граждан. Минтранс также запретил грузинским авиакомпаниям полеты в Россию.

"Выражаю готовность профинансировать десять чартерных рейсов "Airzena" (Georgian Airways. — Прим. ред.) для перевоза украинских туристов из Киева в Тбилиси, чтобы поддержать туристическую индустрию Грузии", — написал Хазарадзе в Facebook.

Ситуация в Грузии

На этой неделе в Грузии начались волнения из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента страны.

Несмотря на то, что это место было выбрано для него принимающей стороной, оппозиционеры покинули парламент. Вечером в городе начались беспорядки. Для разгона митингующих, которые требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Пострадало около 240 человек, еще 300 были задержаны.