Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

ТБИЛИСИ, 22 июн — РИА Новости. Грузинская компания Georgian Airways предложила пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва после решения российских властей приостановить прямое авиасообщение.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиперевозчикам полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полеты будут возобновлены при нормализации ситуации.

Помимо Georgian Airways, прямые рейсы в Россию осуществляет еще одна грузинская авиакомпания: MyWay Airlines. Она летает в аэропорт Жуковский. Компания пока не делала официальных заявлений в связи с последними событиями.

Ситуация в Грузии

Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, а Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Указ был подписал на фоне продолжающихся с четверга акций протеста в Грузии. Тогда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по приглашению грузинской стороны. Однако оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал, а вечером начались массовые протесты.

Протестующие взяли здание парламента штурмом, а затем также выходили на улицы в пятницу и субботу, требуя отставки правительства.

В результате беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Грузинские власти обвинили Москву в организации антироссийских протестов. В частности, президент Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными и отметил, что ситуация в Грузии стала результатом борьбы оппозиции с провластными силами.