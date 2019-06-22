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РИА Новости

Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанкСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 июн — РИА Новости. Грузинская компания Georgian Airways предложила пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва после решения российских властей приостановить прямое авиасообщение.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиперевозчикам полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, полеты будут возобновлены при нормализации ситуации.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
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Помимо Georgian Airways, прямые рейсы в Россию осуществляет еще одна грузинская авиакомпания: MyWay Airlines. Она летает в аэропорт Жуковский. Компания пока не делала официальных заявлений в связи с последними событиями.

Ситуация в Грузии

Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, а Минтранс приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
Указ был подписал на фоне продолжающихся с четверга акций протеста в Грузии. Тогда во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по приглашению грузинской стороны. Однако оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал, а вечером начались массовые протесты.
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Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Протестующие взяли здание парламента штурмом, а затем также выходили на улицы в пятницу и субботу, требуя отставки правительства.
В результате беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Грузинские власти обвинили Москву в организации антироссийских протестов. В частности, президент Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными и отметил, что ситуация в Грузии стала результатом борьбы оппозиции с провластными силами.
В Кремле пообещали возобновить полеты после нормализации ситуации в стране.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Обсудить 35
Протесты в ГрузииРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Похоже что грузинские бизнесмены ничего не поняли. Шутки кончились.
22 июня, 22:14
МСМаксим Солдусов
10400105
Идите на фиг...... Долетались и довыпендривались. Я рад что с Грузией отношения сворачиваются.
22 июня, 22:12
Арсений Понфиленко
10100024
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