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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал нападение на российских журналистов в Грузии

Вчера, 22:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член комитета Совета федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что возбуждение МВД Грузии дела по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" свидетельствует о том, что грузинские власти начали понимать, какие последствия их ожидают в случае разрыва связи в с РФ.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".
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"На мой взгляд, возбуждение МВД Грузии дела по факту инцидента со съемочной группой "Россия-24" в Тбилиси можно расценить как свидетельство того, что власти страны начинают постепенно понимать, какие последствия ожидают ее в случае разрыва связей с Россией", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Он добавил, что антироссийские выступления радикалов не могли стать для властей неожиданностью.
"Неожиданностью для властей, судя по всему, стала реакция России на эти выступления – в то же время странно, если кто-то рассчитывал, что мы подобное "проглотим", продолжив, как и прежде, "поставлять" в Грузию наших туристов без всякой гарантии для их безопасности. Но это уже проблема исключительно грузинской стороны", - отметил сенатор.
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Опубликовано видео нападения на съемочную группу "России 24" в Тбилиси
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
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