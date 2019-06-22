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РИА Новости

США вводят новые санкции против Ирана

Вчера, 22:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США введут дополнительные крупные санкции против Ирана в понедельник, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Мы вводим дополнительные крупные санкции против Ирана в понедельник", - написал он в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
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Трамп предложил сделать Иран "снова великим"
Он в очередной раз заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием.
"Я жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана и они снова станут продуктивной и процветающей страной – чем скорее, тем лучше", - написал президент США.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде
Вчера, 17:03
В Иране пообещали ответить в случае продолжения агрессии со стороны США
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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