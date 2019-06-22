США вводят новые санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США введут дополнительные крупные санкции против Ирана в понедельник, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Мы вводим дополнительные крупные санкции против Ирана в понедельник", - написал он в своем Twitter

Он в очередной раз заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием.

"Я жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана и они снова станут продуктивной и процветающей страной – чем скорее, тем лучше", - написал президент США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".