Минприроды назвало десять регионов-аутсайдеров мусорной реформы

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В десяти российских регионах "буксует" мусорная реформа, сообщили РИА Новости в Минприроды.

"На следующей неделе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами 10 регионов, где реформа "буксует", - сообщили в Минприроды.

По данным ведомства, в число регионов с наибольшим количеством жалоб от граждан, в частности, входят Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.

С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.