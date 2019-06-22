Минприроды назвало десять регионов-аутсайдеров мусорной реформы

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В десяти российских регионах "буксует" мусорная реформа, сообщили РИА Новости в Минприроды.
"На следующей неделе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами 10 регионов, где реформа "буксует", - сообщили в Минприроды.
20 июня, 16:58Эколог: к реализации "мусорной реформы" ‒ много вопросовПрезидент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что мусорная реформа должна быть реализована оперативно. В эфире радио Sputnik эксперт ОНФ по экологии Антон Хлынов назвал две проблемы, которые, по его мнению, должны быть решены особенно быстро.
По данным ведомства, в число регионов с наибольшим количеством жалоб от граждан, в частности, входят Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ поручил ОНФ совместно с Росприроднадзором обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в этой работе на общественных экологических инспекторов. В апреле 2019 года руководитель исполкома ОНФ совместно с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой заявили о начале подготовки общественных инспекторов по контролю за мусорной реформой.