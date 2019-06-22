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РИА Новости

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Вчера, 21:50
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России. Они мотивировали это тем, что Россия якобы оккупировала пятую часть территории Грузии — Абхазию и Южную Осетию. Также администрация "Езо" вывесила у входа в кафе баннер с вопросом, является ли Россия оккупантом. Посетителей пускают только в случае утвердительного ответа.
Опубликовано видео нападения на съемочную группу России 24 в Тбилиси
Вчера, 18:29
Опубликовано видео нападения на съемочную группу "России 24" в Тбилиси
"Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации", — написал Соловьев в Twitter.

Ситуация в Грузии

С четверга в Грузии проходят беспорядки из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Несмотря на то, что это место для него выбрала грузинская сторона, оппозиционеры в знак протеста покинули парламент, а вечером в городе начались беспорядки, митингующие взяли здание штурмом.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Вчера, 16:52
МИД Польши поддержал протестующих в Грузии
Они потребовали от российской делегации покинуть страну, а также отставки правительства.
В первые два дня полицейские задержали более 300 протестующих, в ходе столкновений пострадали около 240 человек.
В Тбилиси обвинили Москву в организации протестов. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ возразил, что столкновения в грузинской столице — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, авиасообщение восстановят после нормализации ситуации в Грузии.
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Протесты в ГрузииСоловьев Владимир (журналист)ГрузияВ мире
Популярные комментарии
в России можно грызунов вообще не кормить и не продавать им продукты.
22 июня, 22:05
Василий Пупкин
148611023
Было бы очень интересно послушать комментарий Соловьева, если бы подобные выпады направлялись в сторону евреев а не русских.
22 июня, 22:00
МСМаксим Солдусов
70902094
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