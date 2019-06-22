Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России. Они мотивировали это тем, что Россия якобы оккупировала пятую часть территории Грузии — Абхазию и Южную Осетию. Также администрация "Езо" вывесила у входа в кафе баннер с вопросом, является ли Россия оккупантом. Посетителей пускают только в случае утвердительного ответа.

"Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации", — написал Соловьев в Twitter

Ситуация в Грузии

С четверга в Грузии проходят беспорядки из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

Несмотря на то, что это место для него выбрала грузинская сторона, оппозиционеры в знак протеста покинули парламент, а вечером в городе начались беспорядки, митингующие взяли здание штурмом.

Они потребовали от российской делегации покинуть страну, а также отставки правительства.

В первые два дня полицейские задержали более 300 протестующих, в ходе столкновений пострадали около 240 человек.

В Тбилиси обвинили Москву в организации протестов. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ возразил, что столкновения в грузинской столице — результат борьбы оппозиции с провластными силами.

В пятницу Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.