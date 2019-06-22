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РИА Новости

США обнародовали план по "процветанию" Палестины

Вчера, 21:35
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© AP Photo / Adel HanaБоец в маске под флагом Палестины
Боец в маске под флагом Палестины
© AP Photo / Adel Hana
Боец в маске под флагом Палестины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе.
"Он состоит из трех инициатив, которые поддержат определенные столпы палестинского общества: экономику, народ и власти. С потенциалом привлечения более 50 миллиардов долларов за 10 лет "От мира к процветанию" представляет собой самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа", - сказано в документе.
По мнению авторов документа, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа.
За десять лет планируется создать более миллиона рабочих мест, снизить показатели безработицы до однозначного числа, на 50% уменьшить уровень бедности.
Первая часть посвящена улучшению экономической ситуации. Она предусматривает инвестиции в транспорт и транспортную инфраструктуру.
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"Чтобы собрать эти инвестиции, программа будет поддерживать шаги по развитию сотрудничества Палестины с Египтом, Израилем и Иорданией с целью снижения нормативных барьеров для перемещения палестинских товаров и людей", - сказано в документе.
Она также говорит о поддержке строительства необходимой "для процветания палестинского народа и его предприятий" инфраструктуры.
"Программа будет способствовать привлечению миллиардов долларов инвестиций в такие секторы, как электричество, вода и телекоммуникации, увеличивая производственные мощности и одновременно создавая эффективные сети доставки и распространения", - говорится в плане.
Кроме того, эта часть говорит о развитии частного предпринимательства, туризма, сельского хозяйства, а также торговли с соседними странами.
"Эта программа придаст стимул экономикам Египта, Израиля, Иордании и Ливана и уменьшит торговые барьеры в регионе", - сказано в плане.
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В частности, в результате их реализации, планируется увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17% до 40%, увеличить иностранные инвестиции с 1,4% до 8% ВВП, обеспечить доступную и непрерывную подачу электроэнергии на Западном берегу и в секторе Газа, удвоить количество питьевой воды на одного человека.
Вторая часть документа посвящена развитию системы образования, здравоохранения и повышению качества жизни.
В частности, она предполагает создание как минимум одного университета, который вошел бы в первые 150 университетов мира, снижение смертности новорожденных с 18 до 9 на 1000 человек, рост средней продолжительности жизни с 74 до 80 лет.
Третья часть программы предусматривает совершенствование системы управления и деловой среды. В числе ее целей – увеличение прозрачности властей, борьба с коррупцией, внедрение системы электронного правительства и выход на уровень не менее 75-го места в рейтинге предпринимательской среды Всемирного банка.
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