СПЧ призвал ОБСЕ проконтролировать ситуацию с группой "России 24" в Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ОБСЕ должна взять на контроль ситуацию со съемочной группой "России 24" в Грузии, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".

"Я считаю, что господин (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем) Дезир должен взять ситуацию под личный контроль, обратить внимание властей Грузии на недопустимость произошедшего, на необходимость создания условий для обеспечения деятельности российских журналистов, обеспечения их безопасности, свободы профессиональной деятельности", - сказал Брод.

По словам члена СПЧ, он обратился к коллегам по совету с предложением направить обращение Дезиру в связи с тем, что произошел вопиющий инцидент с нападением радикалов на съемочную группу телеканала "Россия 24", которая записывала интервью.