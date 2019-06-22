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РИА Новости

Во Франции в акциях "желтых жилетов" приняли участие около 12 тысяч человек

Вчера, 21:10
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 11,8 тысячи протестующих приняли участие в субботу в 32-й акции "желтых жилетов" во Франции, в Париже на улицы вышли около 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
В прошлую субботу по всей стране вышло гораздо меньше манифестантов - приблизительно 7 тысяч человек, на улицы Парижа вышло около 950 человек.
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Газета Provence отмечает, что в ходе акций протеста во французском Марселе полиция задержала 15 человек. Некоторые из них были c закрытыми лицами в черной одежде. Издание уточняет, что, согласно местной полиции, манифестанты "замышляли что-то плохое". При этом телеканал BFMTV подчеркивает, что в акции в этом городе приняли участие от 500 до 600 "желтых жилетов".
Газета Républican Lorrain отмечает, что в ходе акции "желтых жилетов" в коммуне Сент-Авольд в департаменте Мозель на востоке Франции машина сбила человека. Мужчина был ранен, но о нем вовремя позаботились уличные медики и спасатели. Вскоре полиция задержала водителя автомобиля. Пострадавший ближе к концу дня покинул больницу, его жизни ничего не угрожает.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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