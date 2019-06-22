Во Франции в акциях "желтых жилетов" приняли участие около 12 тысяч человек

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Около 11,8 тысячи протестующих приняли участие в субботу в 32-й акции "желтых жилетов" во Франции, в Париже на улицы вышли около 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал Около 11,8 тысячи протестующих приняли участие в субботу в 32-й акции "желтых жилетов" во Франции, в Париже на улицы вышли около 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

В прошлую субботу по всей стране вышло гораздо меньше манифестантов - приблизительно 7 тысяч человек, на улицы Парижа вышло около 950 человек.

Газета Provence отмечает, что в ходе акций протеста во французском Марселе полиция задержала 15 человек. Некоторые из них были c закрытыми лицами в черной одежде. Издание уточняет, что, согласно местной полиции, манифестанты "замышляли что-то плохое". При этом телеканал BFMTV подчеркивает, что в акции в этом городе приняли участие от 500 до 600 "желтых жилетов".

Газета Républican Lorrain отмечает, что в ходе акции "желтых жилетов" в коммуне Сент-Авольд в департаменте Мозель на востоке Франции машина сбила человека. Мужчина был ранен, но о нем вовремя позаботились уличные медики и спасатели. Вскоре полиция задержала водителя автомобиля. Пострадавший ближе к концу дня покинул больницу, его жизни ничего не угрожает.