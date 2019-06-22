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РИА Новости

Ми-28 показал новую фигуру высшего пилотажа

Вчера, 21:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
"Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси", — описал действия пилотов журналист.
Русские Витязи показали новую фигуру высшего пилотажа
10 февраля, 08:25
"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа
Он добавил, что пока эта фигура не имеет своего названия.
Ми-28Н "Ночной охотник" — российский ударный вертолет. Он предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также малоскоростных воздушных целей.
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Ми-28РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Молодец!!!
22 июня, 21:01
Арсений Понфиленко
4521110
Отлично!
22 июня, 21:13
Стас Титов
2101000
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