В Тбилиси произошла стычка между участниками протеста и оппозиционерами

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Стычка произошла между группой участников акции протеста в Тбилиси и оппозиционерами, которых не подпустили к акции, конфликтующих разняли, передает корреспондент РИА Новости.

После того, как ряд оппозиционеров не допустили к акции протеста, они стали выкрикивать различные лозунги. Они привлекли внимание журналистов, которые поспешили вслед за оппозиционерами в направлении бригад скорой помощи и группы полицейских.