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РИА Новости

Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz

Вчера, 20:53
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Германии обязали автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI, сообщает издание Bild.
Федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) потребовало отозвать автомобили "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов.
Концерн отрицает обвинения и намерен прибегнуть к юридическим мерам. Сообщается, что первоначальный отзыв затронет в Германии около 60 тысяч автомобилей, однако BKA собирается проверить другие модели двигателей концерна - Mercedes-Benz OM642 и Mercedes-Benz OM651.
Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.
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10 мая, 15:17
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