Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz

Концерн отрицает обвинения и намерен прибегнуть к юридическим мерам. Сообщается, что первоначальный отзыв затронет в Германии около 60 тысяч автомобилей, однако BKA собирается проверить другие модели двигателей концерна - Mercedes-Benz OM642 и Mercedes-Benz OM651.

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.