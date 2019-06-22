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РИА Новости

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Вчера, 20:52
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС <…> в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась", — рассказал Безсонов на брифинге.

По словам представителя республики, украинское командование "тщательно скрывается" от огласки произошедшего.
"Волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ" — заключил он.
В отношении полковника возбуждено уголовное дело, сообщил Безсонов.
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