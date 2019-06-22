Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

"Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС <…> в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась", — рассказал Безсонов на брифинге.

По словам представителя республики, украинское командование "тщательно скрывается" от огласки произошедшего.

"Волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния, которая захлестнула украинских военнослужащих, дошла и до офицерского состава штабов ВСУ" — заключил он.