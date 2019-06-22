Эксперт рассказал, что для Сирии представляет большую угрозу, чем ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Экономические проблемы, возникшие в Сирии из-за войны, уже представляют для страны большую угрозу, чем террористическая группировка "Исламское государство"*, заявил РИА Новости председатель сирийской общины в Ростове-на-Дону Еияс Алхатыб.

В субботу в Ростове-на-Дону состоялся круглый стол о миротворческой миссии России на Ближнем и Среднем Востоке.

"Мы уже почти освободили страну. Осталась только одна область на севере, процесс идет. Сейчас угроза для нас - совсем не ИГИЛ*, а проблемы, которые появились из-за войны, экономическая, например", - сказал он.

В качестве примера экономического кризиса в стране он привел стоимость местной валюты. По его словам, ранее американский доллар стоил 50 сирийских фунтов, а сейчас - 500. Процесс восстановления, по его словам, уже начался, но может занят пять и более лет. Он выразил надежду, что в этом Сирии помогут другие страны.

По словам директора ростовского центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, недавно о намерении включиться в процесс экономического восстановления Сирии заявил Китай.

"Когда Китай, который не принимал участия в военно-политических процессах, заявляет о готовности вложиться деньгами, это говорит о том, что он рассматривает Сирию как достаточно уже умиротворенную страну, куда можно относительно безбоязненно вкладывать деньги, способные приносить прибыль", - сказал он.

Попов отметил, что Россия помогла уничтожить ИГ*, когда ситуация казалась проигрышной, а Китай приходит в страну как экономический игрок.