Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T20:30Z
https://ria.ru/20190622/1555821581.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152440/94/1524409466_0:104:1469:930_1036x0_80_0_0_07e09948cc149c6cf563cecc7e51e601.jpg
РИА Новости

Трамп предложил сделать Иран "снова великим"

Вчера, 20:30
45320
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении стать "лучшим другом" Ирана.
Американский лидер подчеркнул, что не допустит появления у Исламской Республики ядерного оружия. Он добавил, что если Тегеран примет условия американского лидера, то страна сможет стать богатой.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 17:43
Глава МИД Ирана опубликовал карту с маршрутом полета сбитого беспилотника
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер.
При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана. По его словам, действующие ограничительные меры сильно ударили по Тегерану. Он также допустил, что ядерное оружие может появиться у Ирана через пять-шесть лет.

Сбитый беспилотник

В четверг иранские военные сбили американский беспилотник. В Тегеране отметили, что это произошло у входа в Персидский залив, после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Также отмечалось, что иранские военные отправляли дрону предупредительные сигналы, а также не стали сбивать американский самолет с 38 пассажирами на борту, который летел вслед за беспилотником.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 14:25
Клинцевич прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана
В свою очередь, в Пентагоне заявили, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
В ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ложью сообщение США о месте происшествия и заявил, что Тегеран будет доказывать свою правоту. В частности, сегодня он опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского летательного аппарата.
Трамп на фоне событий с беспилотником сообщил, что был готов отдать приказ о военном ударе по трем иранским целям, однако отменил операцию за десять минут до начала. Он также заявил, что американские власти ценят "очень мудрое решение" Ирана не сбивать самолет с 38 пассажирами на борту.
При этом и Трамп, и иранский верховный лидер Али Хаменеи подчеркивали, что стороны не хотят войны.

Торпедный обстрел нефтяных танкеров

Неделей ранее в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов были атакованы два нефтяных танкера. Иранские службы спасли с обоих танкеров 44 моряков, среди которых было одиннадцать граждан России.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 11:04
В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
США поспешили возложить вину на Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, обвинения основаны на данных разведки. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал обвинения одним из способов давления на страну.
В Кремле заявили, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе и кто за этим стоит. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не стоит торопиться обвинять в случившемся Иран.
Обострение отношений между США и Ираном прокомментировал во время прямой линии российский лидер Владимир Путин. По его словам, возможный вооруженный конфликт между странами может привести к катастрофе для всего региона.

Обострение отношений

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленная цель Вашингтона — "изменить поведение" республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование США террористической организацией, а США "государством — спонсором терроризма".
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
39279891161
Обсудить 119
Дональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
везет-же некоторым странам на президентов...(((
22 июня, 21:26
мпмихаил пронин
45180014
А, какая из мусульманских стран, готова стать на сторону Ирана? Которые против него, не мало, в первую очередь Страны Персидского залива, кроме самого Ирана и Ирака.
22 июня, 21:44
Black Scorpion
41002019
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
РИА
Новости
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Газовое оборудование в Львовской области Украины
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Ми-28 показал новую фигуру высшего пилотажа
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Грузинская авиакомпания предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
Лента новостейМолния