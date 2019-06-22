Красноярские полицейские задержали мужчину, устроившего смертельное ДТП

КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Красноярская полиция задержала водителя грузовика после ДТП, в котором погибли две женщины и два ребенка, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что днем в субботу в Иланском районе на востоке Красноярского края водитель грузового автомобиля, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем Nissan, а затем и с Toyota Corolla. В Toyota погибли две женщины и два ребенка - мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск.

"В настоящее время 62-летний водитель грузового автомобиля задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, мужчина не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.