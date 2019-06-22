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РИА Новости

Красноярские полицейские задержали мужчину, устроившего смертельное ДТП

Вчера, 20:16
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Красноярская полиция задержала водителя грузовика после ДТП, в котором погибли две женщины и два ребенка, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что днем в субботу в Иланском районе на востоке Красноярского края водитель грузового автомобиля, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем Nissan, а затем и с Toyota Corolla. В Toyota погибли две женщины и два ребенка - мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск.
"В настоящее время 62-летний водитель грузового автомобиля задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, мужчина не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии.
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