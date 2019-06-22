Журналисты "России 24" не обращались за помощью после нападения в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии сообщает, что к ним не обращались за помощью журналисты съемочной группы телеканала "Россия 24", на которых напали в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что РФ ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям "о препятствии журналисткой деятельности" и "насилие".

"Секция интересов сообщает, что в миссию каких-либо обращений с просьбой оказать консульско-правовую помощь нашим корреспондентам не поступало. Журналисты телеканала "Россия 24" после нападения в Тбилиси не обращались в Секцию интересов РФ за помощью", - сказано в заявлении миссии.