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РИА Новости

В США подтвердили сокращение срока Бутиной

Вчера, 20:05
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
ВАШИНТОН, 22 июн – РИА Новости. Данные системы Федерального бюро тюрем США подтверждают, что россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 25 октября, а не 5 ноября, как было назначено ранее.
В информации о заключенном на сайте ведомства в качестве даты освобождения теперь указано 25 октября 2019 года.
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Ранее о сокращении срока Бутиной на десять дней заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаСШАВ мире
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