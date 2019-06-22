Россия может принять более жесткие меры против Грузии, считает эксперт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Россия после приостановки прямых авиарейсов в Грузию может пойти на еще более жесткие меры, например, закрыть свой рынок для грузинской сельхозпродукции, считает директор ростовского центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

По его словам, около 9% ВВП Грузии формируется за счет российского турпотока. "Две трети российских туристов, конечно, едут в Грузию не организованно, но, скорее всего, будет поставлен заслон и на посещение Грузии в индивидуальном порядке", - сказал Попов РИА Новости.

Он добавил, что далее Россия может пойти на еще более жесткие меры. "Думаю, Россия пойдет на закрытие своих рынков для грузинского импорта сельхозпродукции - вина, фруктов, а также, по всей видимости, ужесточит линию поведения в отношении турпотоков...", - полагает эксперт.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.