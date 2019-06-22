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РИА Новости
Культура

В Коломенском открылся фестиваль "Усадьба Jazz"

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный Фестиваль "Усадьба Jazz"
Международный Фестиваль Усадьба Jazz
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный Фестиваль "Усадьба Jazz". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Ксения Воронцова. Жаркое июньское солнце на выступлении Eilenkrig Orchestra сменилось проливным дождем в самом начале концерта одной из самых известных джазовых исполнительниц из Грузии Нино Катамадзе, но это не помешало любителям музыки насладиться оттенками и ритмами джаза в первый день фестиваля "Усадьба Jazz" в Москве.
Крупнейший джазовый open air России "Усадьба Jazz" в этом году стал ближе к центру Москвы. Фестиваль переехал в усадьбу "Коломенское", сменив виды подмосковного "Архангельского" на столичные просторы бывшей царской резиденции. Главная сцена - "Партер" - расположилась на берегу Москвы-реки, там ожидают выступления хедлайнеров фестиваля, сцена "Аристократ" - для любителей изысканной музыки - рядом с церковью Вознесения Господня, неподалеку разместилась одна из VIP-зон. Также на территории парка организаторы представили сцену Jazz&World - для любителей джаза и этнической музыки, площадку "Усадьба Jazz Kids", фудкорт и маркет.
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Уже около выхода из метро "Коломенская" на газонах расположились молодые люди и девушки с табличками в поисках лишнего билета "На Jazz".
На всей территории фестиваля - на холмах, вдоль реки и на газонах - на пледах, лавочках, шезлонгах, под зонтами, палатками и тентами, заботливо принесенными из дома, сидели, лежали, медитировали и пританцовывали сотни собравшихся гостей. Ближе к вечеру людей становилось все больше.
На скромной и интеллигентной сцене "Аристократ" собравшихся приветствовали звуки саксофона, тромбона и рояля от Eilenkrig Orchestra, которые посетовали на ветер, из-за которого у музыкантов разлетелись нотные записи. Зрители прятались от палящего солнца под тенью деревьев, под зонтами и мастерили себе панамы из программок "Усадьба Jazz".
На сцене "Партер" в это время выступала Шарон Ковакс — нидерландская певица, известная под артистическим именем Kovacs. Сама сцена - массивная, с огромными экранами и иллюминацией, которая все же уступала дневному солнцу. Бархатный вокал Kovacs не оставил равнодушным никого - перед сценой собралась разновозрастная толпа танцующих и подпевающих гостей фестиваля.
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Чтобы не заставлять публику постоянно "кочевать" между двумя основными сценами, все выступления "Партера" транслировали на экранах "Аристократа".
К началу выступления грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе солнце скрылось, небо заволокло тучами, и с первыми аккордами грянул проливной дождь. Часть публики разбежалась в надежде спрятаться под деревьями, остальные оказались подготовлены к любым превратностям - облачились в плащи и вытащили зонты.
Катамадзе дождь тоже не расстроил, певица начала свое выступление и исполнила несколько песен на грузинском языке.
"Я хочу, чтобы мы были вместе на моей родине, только как друзья", - сказала Катамадзе во время своего выступления.
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Нино Катамадзе
В конце своей программы она исполнила знаменитую "Сулико" под аккомпанемент девочки Арины - подопечной фонда Константина Хабенского.
Состав выступающих на "Усадьбе Jazz" не ограничивается джазом. На главной сцене в первый день ожидается выступление группы "Сплин", которая подготовила специальную программу, американской певицы Азилии Бэнкс.
В воскресенье на фестивале ждут певца Ивана Дорна и британского музыкант Джейми Каллума, хедлайнерами второго дня станут Black Eyed Peas. На фестивале 23 июня также выступит актриса Чулпан Хаматова со специальной поэтической программой.
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