В Китае семь человек пострадали при землетрясении в провинции Сычуань

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали при землетрясении, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, сообщает администрация уезда Гун.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысяч жилых домов.