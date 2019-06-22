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РИА Новости

В Китае семь человек пострадали при землетрясении в провинции Сычуань

Вчера, 19:39
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали при землетрясении, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, сообщает администрация уезда Гун.
"По данным на 23.30 (18.30 мск), семь человек получили ранения, их уже направили в больницу ", - говорится в сообщении, опубликованном администрацией в сервисе микроблогов Weibo.
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (17.29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысяч жилых домов.
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26 декабря 2017, 13:32
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