В Грузии начали расследование нападения на съемочную группу "России-24"

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия", - заявили в МВД.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 154 (воспрепятствование журналистской деятельности) и части 1 статьи 126 (насилие).