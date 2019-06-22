Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

СЫКТЫВКАР, 22 июн — РИА Новости, Светлана Задёра. История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году. Тогда две женщины, ожидавшие главу государства, скооперировались и написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку президенту. Об этом рассказал РИА Новости супруг второй женщины Владимир Щербина.

В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах. Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной".

Как рассказали РИА Новости местные журналисты, освещавшие те события, эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года. Тогда президент посетил промышленные предприятия Коми, а также встретился с главой региона Вячеславом Гайзером и обсудил проблемы развития лесопромышленного комплекса и инвестпроекты в этой сфере.

Владимир Щербина рассказал РИА Новости, что его супруга Елена Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми, в тот день ждала Путина на площади и познакомилась с женщиной по имени Валентина.

"Она была не только свидетелем этой ситуации. Я помню, как это все происходило. Она с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина. Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки", — рассказал Владимир Щербина.

По словам Владимира, охранники просили женщин покинуть площадь, но они не уходили.

"Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял", — рассказал Владимир.

Он добавил, что охранники, которые преграждали путь его жене и Валентине, позже пытались выяснить характер записки.

"Спустя какое-то время, два или три месяца, я по центральному телевидению видел обращение Владимира Владимировича, которое касалось именно земель для многодетных. И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута", — сообщил Владимир.