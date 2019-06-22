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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
СЫКТЫВКАР, 22 июн — РИА Новости, Светлана Задёра. История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году. Тогда две женщины, ожидавшие главу государства, скооперировались и написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку президенту. Об этом рассказал РИА Новости супруг второй женщины Владимир Щербина.
В ходе прямой линии в четверг Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам в 2000-х годах. Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной".
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
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Как рассказали РИА Новости местные журналисты, освещавшие те события, эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года. Тогда президент посетил промышленные предприятия Коми, а также встретился с главой региона Вячеславом Гайзером и обсудил проблемы развития лесопромышленного комплекса и инвестпроекты в этой сфере.
Владимир Щербина рассказал РИА Новости, что его супруга Елена Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми, в тот день ждала Путина на площади и познакомилась с женщиной по имени Валентина.
"Она была не только свидетелем этой ситуации. Я помню, как это все происходило. Она с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина. Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки", — рассказал Владимир Щербина.
По словам Владимира, охранники просили женщин покинуть площадь, но они не уходили.
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"Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял", — рассказал Владимир.
Он добавил, что охранники, которые преграждали путь его жене и Валентине, позже пытались выяснить характер записки.
"Спустя какое-то время, два или три месяца, я по центральному телевидению видел обращение Владимира Владимировича, которое касалось именно земель для многодетных. И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута", — сообщил Владимир.
Комментарий самой Елены Щербины РИА Новости получить пока не удалось.
Миллион вопросов президенту: Владимир Путин на прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин успел ответить на 81 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
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Прямая линия с Владимиром ПутинымРИА НовостиВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
В 2010 году Путин не был президентом
22 июня, 19:33
ASAlexander Smotrov
1193222021
Вот только так можно донести информацию до руководителя. Да и то правда может потеряться в карманах помощников.
22 июня, 19:44
Николай С
11011111136
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