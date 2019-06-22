Два грузинских кафе повысили цены для россиян

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили об увеличении цен на 20% для российских посетителей.

В заявлении "Езо" говорится, что после того, как власти РФ наложили туристическое эмбарго Грузии, "принято решение выписывать чеки российским посетителям на 20% больше положенного, напомнив тем самым, что Россией оккупированы 20% грузинских территорий".

Администрация заведения также вывесила баннер у входа в заведение с вопросом: "Является ли Россия оккупантом?" Русского посетителя допустят в кафе лишь в том случае, если он ответит на вопрос положительно.

В соцсетях некоторые пользователи пишут, что таким образом и так напряженная ситуация между странами больше усугубляется, и рассматривают такой шаг администрации кафе как "использование бесплатной рекламы своего заведения".

"Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, у кого нет меню на русском языке. Это наш сознательный акт. Хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и выписывать чеки российским туристам на сумму в 20% больше", - сказано в заявлении кафе "Гарденс" в Батуми.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.