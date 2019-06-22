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РИА Новости

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Анатолий МорозовВоины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
© РИА Новости / Анатолий Морозов
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
По его словам, также более полутора миллиона военнослужащих получили ранения при операции.
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Как отметил Пермяков, такие данные содержатся в ранее секретной справке начальника военно-научного управления Генерального штаба Александра Покровского, подготовленной в 1956 году.
В 2017 году в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Документ обязывает местные власти сносить памятники советским военным. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.
По информации посольства России в Польше, за последние годы в стране снесли более ста памятников советским воинам.
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В российском МИД раскритиковали снос польскими властями памятников воинам Красной армии. Действия Варшавы в ведомстве назвали кощунственным отношением и попыткой перелицовки истории XX века.
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Это начало Великой Отечественной войны (1941—1945) — освободительной битвы народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшей важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939—1945).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
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Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаРоссияВ мире
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Чтобы добить фрицев в Германии. Иначе бы постоянно прыгали.
22 июня, 19:29
ТМТамара Мадлеева
3810111
И зачем им это было надо.
22 июня, 19:07
Ingvar Eisen
6003130
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