У здания парламента в Тбилиси началась новая акция протеста

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Новая акция протеста началась в субботу у здания парламента Грузии, участников намного меньше, чем в предыдущие дни.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В субботу у здания парламента собралась немногочисленная толпа протестующих, в основном это молодежь. Вокруг здания дежурят бригады скорой помощи и полицейские.

Участники акции выразили протест в связи с появлением на митинге оппозиционеров Гиги Углавы, Гиги Бокерия, Заала Удумашвили, Цохне Майсурадзе. По их словам, политикам нет места на акции.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.