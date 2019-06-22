В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО, сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
"Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен – первую женщину в военном комитете НАТО", - написала Лунгеску в сети микроблогов Twitter.
Военный комитет НАТО объединяет начальников генштабов государств-членов альянса. Глава военного комитета является главным военным советником генерального секретаря НАТО, при его посредничестве мнения военачальников доводятся до органов организации, несущих ответственность за принятие политических решений.
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