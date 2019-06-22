Трамп рассказал, к кому он прислушивается в иранском вопросе

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в вопросе реагирования на действия Ирана прислушивается не только к своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, которого признал "ястребом".

"Он, конечно, ястреб, но я выслушиваю всех по Ирану, но у меня есть и другие люди на другой стороне. И в конечном итоге я принимаю решение, так что это не важно", - сказал он в субботу журналистам.

"Болтон делает отличную работу, но обычно занимает жесткую позицию, но есть и другие люди, которые не занимают такую позицию. Но дело только за мной, потому что я выслушиваю всех. Для меня очень важно иметь людей с двух сторон", - добавил Трамп.

Ранее газета New York Times сообщила, что на нанесении удара в ответ на сбитый иранскими военным американский беспилотник настаивали Болтон, госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспел. Против выступали представители Пентагона, которые высказали опасение, что такие действия могут привести к возрастающей эскалации в регионе, которая будет представлять угрозу для американских военных там.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".