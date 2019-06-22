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РИА Новости

Опубликовано видео нападения на съемочную группу "России 24" в Тбилиси

Вчера, 18:29
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" опубликовал видео нападения на журналистов в Тбилиси.
Ранее стало известно, что на корреспондента телеканала Станислава Бернвальда и оператора в столице Грузии напали националисты. По словам самих журналистов, они записывали интервью с владелицей местного турагенства, в присутствии ее супруга (она — украинка, он — грузин по национальности). В этот момент к ним подошли двое молодых людей. Они выкрикивали националистические лозунги и пытались избить съемочную группу.
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На видео можно заметить, что в конфликт вмешались хозяйка турагентства и ее муж. На следующих кадрах видно, как один из нападавших пытается ударить мужчину ногой по животу, а журналист пытается отогнать агрессора.
Как отмечает сам Бернвальд, прохожие пытались разнять дерущихся. Двое нападавших скрылись, увидев полицию.

Протесты в Грузии

Волнения в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По его словам, на это место его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом подобных мероприятий.
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После этого оппозиционные депутаты покинули парламент и в здание ворвались радикалы. Позже в центре столицы начался митинг, на котором собравшиеся потребовали, чтобы российские делегаты выехали из страны, а действующее правительство подало в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, водометы и резиновый пули. По последним данным, общее число пострадавших составило около 240 человек, еще свыше 300 задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными. По словам главы правительства, грузинский лидер не в курсе дела или осознанно искажает ситуацию.
Накануне президент Владимир Путин запретил российским компаниям авиасообщение с Грузией с 8 июля. Минтранс также запретил грузинским авиакомпаниям совершать полеты в Россию.
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Протесты в ГрузииСаломе Зурабишвили"Россия 24"Дмитрий МедведевСергей ГавриловВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Трусливые грузины! Мало вас в 2008 побили и зря пожалели, что конца не разметали!
22 июня, 18:32
alex Alex
77301126
работать не хотят а хотят как поляки получать доллары за размещение баз нато,продажные
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Михаил М
69200017
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