Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы продвигаемся вперед с новыми санкциями против Ирана", - сказал он. Трамп не уточнил, о каких именно санкциях идет речь и когда они могут быть введены.

По его словам, действующие санкции сильно ударили по Ирану, который сейчас "переживает экономический кошмар".

"Санкции сильно ударили по ним. Будет еще больше санкций, гораздо больше. Сложно поверить, что такие вообще можно ввести. Но все, чего я хочу, это чтобы не было ядерного оружия", - добавил Трамп. По его оценке, Иран может стать обладателем ядерного оружия черед пять-шесть лет, однако Трамп заявил, что США не могут этого допустить.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".