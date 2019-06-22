МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приступил к производству новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД Артема Кожина, США намерены сделать маломощные ядерные боезаряды средством шантажа других стран.

"Фактически происходит понижение порога применения ядерных средств, их превращение в "оружие поля боя". Получается, что ставку на пресловутую концепцию "эскалации для деэскалации" делают именно американцы", — отметил российский дипломат в ответ на заявление Селвы.

В МИД заявили, что подобные заявления официальных американских лиц призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить проецирование военной силы по всему миру.

В ведомстве отметили, что США возвращаются в подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" казалась им допустимой. Дипломаты отметили, что несогласие Вашингтона принять совместное с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны выдает американские намерения.