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РИА Новости

МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приступил к производству новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.
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По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД Артема Кожина, США намерены сделать маломощные ядерные боезаряды средством шантажа других стран.
"Фактически происходит понижение порога применения ядерных средств, их превращение в "оружие поля боя". Получается, что ставку на пресловутую концепцию "эскалации для деэскалации" делают именно американцы", — отметил российский дипломат в ответ на заявление Селвы.
В МИД заявили, что подобные заявления официальных американских лиц призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить проецирование военной силы по всему миру.
В ведомстве отметили, что США возвращаются в подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" казалась им допустимой. Дипломаты отметили, что несогласие Вашингтона принять совместное с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны выдает американские намерения.
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Кожин также добавил, что любой зафиксированный системой предупреждения о ракетном нападении пуск по России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности размещенного на нем боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими последствиями.
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МИД РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Не придумывайте чушь. На любую вашу маленькую ядерную бомбу мы ответим максимальной ядерной ракетой, чтобы больше никаких маленьких ядерных бомб с этой территории и других вероятных территорий бомбометателей, не взлетело. Это нормальная логика любого военного.
22 июня, 19:32
Игорь Березовский
18800024
Кожин также добавил, что любой зафиксированный системой предупреждения о ракетном нападении пуск по России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности размещенного на нем боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими последствиями.
22 июня, 19:02
Ловец Троллей
15900005
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