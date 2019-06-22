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РИА Новости

В Новгородской и Тверской областях предали земле останки летчиков

Вчера, 18:05
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© пресс-служба администрации Тверской областиЦеремония захоронения останков солдат в деревне Логвино
Церемония захоронения останков солдат в деревне Логвино
© пресс-служба администрации Тверской области
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Останки советского летчика Алексея Зеленского, от которого отказались родственники на Украине, были преданы земле в Чудовском районе Новгородской области. Церемония захоронение прошла 22 июня в 12 часов в д. Селищи, сообщили в комитете культуры, спорта и молодежной политики региона.
Останки старшего сержанта Зеленского были найдены в августе прошлого года участниками экспедиции "Волховский фронт. Чудово".
Группа поисковиков отработала участок, где боевая машина штопором вошла в землю. Были подняты винт с муфтой, детали коленчатого вала, радиатор двигателя. Среди обломков самолета удалось найти останки летчика и его личные вещи – командирский планшет, фрагменты карты, комсомольский билет и фотографию пилота.
© пресс-служба Новгородской областиЦеремония захоронения останков летчика А.А. Зеленского в Новгородской области
Церемония захоронения останков летчика А.А. Зеленского в Новгородской области
© пресс-служба Новгородской области
Церемония захоронения останков летчика А.А. Зеленского в Новгородской области
Находки помогли идентифицировать погибшего. Зеленский Алексей Алексеевич, 1922 года рождения, уроженец Днепропетровска. Последнее место службы: 160 истребительный авиаполк Волховского фронта. Сбит в воздушном бою 12 июня 1942 года близ деревень Мостки и Кузино. Представлен к награждению орденом Красного Знамени.
"8 мая 1942 года при сопровождении Пе-2 в район Кириши, храбро дрался в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обоих сторон, из-за поврежденного бензобака – вышел из боя. При перетягивании на свою территорию – встретил Хенкеля–126, несмотря на струю бензина из пробитого бака – двумя прицельными очередями сбил его", – говорится в наградном листе.
Поисковики нашли на Украине родственников советского летчика, но те отказались принимать останки старшего сержанта Алексея Алексеевича Зеленского для захоронения на родине.
В День памяти и скорби 22 июня в селе Юрьево-Девичье Конаковского района Тверской области прошла торжественная церемония предания земле останков летчика МиГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в небе над конаковской землей в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейца были найдены в ходе поисковых работ, сообщает сайт правительства региона
"Огромный труд поисковиков из Военно-спортивного союза "Звезда" помог восстановить это имя, найти родных офицера, погибшего в воздушном бою 1 июня 1942 года. Искренне благодарю всех участников поискового движения, ведущих работу на тверской земле. Сегодня здесь присутствуют воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы. Они будут хранить и передавать новым поколениям нашу память о миллионах героев великой войны, в числе которых Федор Иванович Скворцов", - говорится в приветственном адресе губернатора Тверской области Игоря Рудени, который глава региона направил участникам церемонии.
Останки летчика были обнаружены в ходе полевых поисковых работ Вахты Памяти-2019 в окрестностях деревни Глинники Конаковского района поисковым объединением "Военно-спортивный союз "Звезда". На церемонии перезахоронения и прощания присутствовали родственники Федора Ивановича Скворцова, а также поисковики, представители патриотических организаций, жители Конаковского района.
Также в Тверской области, на воинском кладбище села Погорелое Городище Зубцовского района, состоялась церемония передачи останков двух бойцов Красной Армии, в течение 77 лет числившихся пропавшими без вести. Останки Никифора Григорьевича Касярума будут захоронены в рабочем поселке Таврическое Омской области. Семена Осиповича Карасёва похоронят в Нижнем Новгороде.
© Пресс-служба Тверской областиЦеремония передачи останков двух бойцов Красной Армии на воинском кладбище села Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области
Церемония передачи останков двух бойцов Красной Армии на воинском кладбище села Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области
© Пресс-служба Тверской области
Церемония передачи останков двух бойцов Красной Армии на воинском кладбище села Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области
Никифор Касярум был найден тверским поисковым отрядом "Ополченец". Его имя удалось установить с помощью "смертного медальона". Солдат погиб 31 августа 1942 года. Семен Карасев был найден московским областным поисковым отрядом ВПО "Поиск" им. Ольховского. В записке из медальона было указано, что боец 1903 года рождения, уроженец Горьковской области. Карасев числился пропавшим без вести с 1942 года.
Останки красноармейцем были найдены в мае. Члены поисковых отрядов оперативно выяснили, что обоих солдат живы дети, есть внуки и правнуки. В их семьях помнят о подвиге дедов.
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День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныТверская областьНовгородская областьОбщество
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