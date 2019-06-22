Медведев выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Кипра

Христофиас скончался в пятницу на 73-м году жизни. Он был президентом Кипра в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Христофиас долгие годы являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ, кипрской компартии). Он был сторонником укрепления отношений с Россией.